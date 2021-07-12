"От стихии пострадали все открытые в нынешнем курортном сезоне пляжи, из них — 11 муниципальных. Работы по расчистке завершены на муниципальных пляжных территориях в селах Шепси, Дедеркое, Ольгинке, Агое, Небуге, Туапсе, поселках Джубга, Новомихайловское, Лермонтово", — говорится в сообщении.

В поселке Лермонтово на пляже и набережной продолжается отсыпка песком и скальным грунтом. Собирать мусор помогали волонтеры, казаки, бойцы "Кубань-спаса", специалисты дорожно-ремонтных строительных управлений.