Решение о депортации, в частности, касается туристки из РФ, сдавшей положительный тест на коронавирус после прибытия на Бали в прошлый четверг, покинула отель, в котором должна была находиться на самоизоляции, и была поймана прошлой ночью. Сейчас женщина находится на изоляции в столице острова Денпасар. Её должны будут депортировать, как только она вылечится от COVID-19.

Кроме того, еще нескольких туристов из США, Ирландии и России на Бали поместили в камеру содержания в иммиграционной службе: они должны будут вернуться в свои страны в понедельник вечером.

Из-за большого потока туристов на праздник Ид-аль-Фитр в мае, а также из-за распространения нового штамма "дельта" коронавируса, в Индонезии увеличилось количество заражений инфекцией. Новая волна привела к введению более строгих мер для борьбы с вирусом, особенно на островах Бали и Ява.

За весь период пандемии в Индонезии было зарегистрировано около 2,5 млн случаев заражения вирусом и более 66 тыс. смертей.