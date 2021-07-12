"У нас появилась возможность ставить людей в лист ожидания. Сахалинцы и курильчане могут забронировать себе место на рейсе из Южно-Сахалинска в Москву при появлении свободных мест. Этого нам удалось добиться в результате переговоров с крупнейшим российским перевозчиком, и он пошел нам навстречу. Такого больше нет ни в одном регионе страны", — цитирует пресс-служба губернатора области Валерия Лимаренко.

Чтобы попасть в "лист ожидания", пассажиру надо лично обратиться в агентства компаний "Аэрофлот", "Аврора", "Меридиан", "Сахалинское транспортное агентство", "Сахалин-Трэвел", либо их точки продаж, которые работают на территории региона. Следует сообщить о своем желании отправиться в столицу в конкретную дату. Как только на рейсе, билеты на который уже проданы, появится свободное место, менеджер отправит пассажиру сообщение или позвонит. Таким образом, у жителей региона появляются дополнительные возможности для вылета, а самолеты выполняют рейсы с полной загрузкой.

Отправиться в Москву жители Сахалинской области сейчас могут и на чартерных рейсах, которые появились в свободной продаже. В общей сложности планируется запустить 13 чартерных рейсов авиакомпании iFly Airlines. Вместимость воздушного судна — 340 посадочных мест. Полеты совершаются каждую неделю — из Москвы на Сахалин по субботам, а в обратном направлении — по воскресеньям.

"С 16 мая по 3 октября самолеты по маршруту Москва — Южно-Сахалинск — Москва летают дважды в день. А с 4 июня по 25 сентября предусмотрен еще дополнительный третий рейс по пятницам и субботам. Таким образом, Южно-Сахалинск и Москву связывают 17 рейсов в неделю, в числе которых — один чартерный. Для сравнения: в 2019 году, до пандемии, по этому маршруту самолеты летали 12 раз в неделю. Причем, увеличено не только количество рейсов, но и число мест. Этого удалось добиться в результате переговоров губернатора с руководством "Аэрофлота". Авиакомпания использует самолеты большей вместимости, что позволит дополнительно перевезти 1400 человек", — говорится в сообщении.

Новые возможности добраться до российских курортов у жителей региона появятся благодаря внедрению рейса через Красноярск. Дальневосточная авиакомпания начнет выполнять полеты по новому маршруту с 28 июля. Планируется составить расписание так, чтобы пассажирам было максимально удобно добраться через транзитную точку в Краснодар, Сочи, Анапу, Симферополь и Санкт-Петербург. В результате это также снизит нагрузку на московском направлении.