Перелеты из аэропорта "Пулково" в аэропорт "Хамад" будут выполняться с частотой два раза в неделю по пятницам и воскресеньям.

Маршрут будут обслуживать Airbus A320. В салоне этой модели 12 мест в бизнес-классе и 120 мест в эконом-классе.

Рейсы в Катар были приостановлены в конце весны 2020 года из-за эпидемиологической обстановки.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Крупнейшими акционерами ВВСС являются ВТБ, германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия".