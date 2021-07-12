"Национальный парк постоянно занимается вопросами по модернизации и улучшению своей инфраструктуры для приема организованных и самостоятельных туристов. Особое внимание в этих вопросах мы обращаем на смотровые площадки, которые расположены в самых посещаемых местах Куршской косы. В самое ближайшее время их число будет увеличено", — пояснила Большакова.

По ее словам, сегодня нацпарк строит две больших смотровых площадки на озере Чайка и на экологическом маршруте Королевский бор. Обе рассчитаны на 30-40 человек и позволят наблюдать за водоплавающими на прилегающих водоемах — Куршском заливе и озере Чайка — "столовой" для большого числа лебедей, цапель, бакланов, аистов и уток.

Особенностью смотровой площадки в Королевском бору является то, что она находится на берегу залива и позволяет увидеть жизнь водоплавающих в зоне сплошного тростника. И только специальное место наблюдения позволит туристам взглянуть на этот особый водный мир, отметила Большакова.

"В нацпарке уверены, что новые смотровые площадки станут очень популярными у туристов, которых этим летом очень много, несмотря на пандемию. При этом они разгрузят другие, что есть сегодня — по одной на высоте Мюллера и озере Лебедь, и три на высоте Эфа", — заключила Большакова.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.