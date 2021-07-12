"Делаю особый акцент на еще одном важном федеральном проекте — это строительство дороги Москва-Казань. (...) Она проходит по территории Подмосковья (...). Важно, чтобы там были предусмотрены все необходимые съезды и коммуникации", — сказал Воробьев в ходе еженедельного совещания с министрами и главами муниципалитетов.

Губернатор добавил, что участок должен быть сдан уже в следующем году.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что основная часть трассы М-12 Москва-Казань будет открыта в 2023 году. Достроить полностью планируют к концу 2024 года.

"Мы хотим уже ряд участков М-12 в следующем году открыть, и в 2023 году закончить основной ход, а к сентябрю 2024 года постараемся дойти до Екатеринбурга", — сказал Хуснуллин на церемонии запуска заключительного участка ЦКАД 8 июля.

Протяженность трассы Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург составит в общей сложности около 1,6 тыс. км, из которых 800 км — участок от Москвы до Казани, остальная половина — от Казани до Екатеринбурга, включая 288 км нового строительства.

В Подмосковье проектом предусмотрено строительство обхода Балашихи и Ногинска, а также участка от А-108 у Орехово-Зуево до пересечения с трассой М-7 и южного обхода Владимира.