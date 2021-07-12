Именно такое количество зарубежных гостей получили FAN ID, уточнил он.

"Это такая цифра иностранцев, которых мы приняли, в большинстве случаев это, конечно же, финны, много гостей приехало из Польши. Это большая цифра для 2021 года, если бы это проходило в другой год, 2019 год, она была бы сильно больше", — считает Пиотровский.

Совокупно стадион в Петербурге посетили 133 тысячи человек. Пиотровский сообщил, что представители УЕФА поблагодарили город за работу.

"Мы общаемся с представителями УЕФА и с оргкомитетом, и оргкомитет УЕФА передает нам благодарность сотрудников УЕФА за то, на каком уровне был проведен чемпионат Европы", — сказал он.

Он напомнил, что помимо заранее запланированных четырех игр чемпионата Петербург в срочном порядке должен был принять и три встречи, перенесенные из Дублина в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, что поначалу привело его "в ужас".

"Это решение (о переносе) было принято очень быстро. (Когда) впервые я узнал слухи какие-то об этом, был в некотором ужасе. Мы собрались с Алексеем Леонидовичем (Сорокиным, главой Оргкомитета Евро-2020 в Петербурге — ИФ) и стали взвешивать все, что нам нужно делать. Первую неделю жили в каком-то кошмаре, а потом поняли, что наш опыт и наши возможности позволяют нам провести дополнительные матчи на высоком уровне, что мы всему миру и доказали", — добавил Пиотровский.

Чемпионат Европы по футболу проходил в разных городах континента с 11 июня по 11 июля. Петербург принял семь встреч, из которых шесть групповых и один четвертьфинал. В городе также были развернуты три фан-зоны.