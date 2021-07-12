"Эта мера обусловлена осложнением пожарной обстановки в лесах — установлением на территории земель лесного фонда Подмосковья высокого (IV) класса пожарной опасности и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие пять дней по данным прогноза Гидрометцентра России", — цитирует пресс-служба зампреда правительства Подмосковья — министра экологии и природопользования Андрея Разина.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах назначается штраф от 4 до 5 тыс. рублей для граждан, от 20 до 40 тыс. — для должностных лиц, от 300 до 500 тыс. — для юридических лиц.

В филиалах лесничеств ГКУ МО "Мособллес" усилено патрулирование, организовано ежедневное дежурство ответственных лиц с 08:00 до 21:00 часов, создана система контрольно-пропускных пунктов.

Все силы и средства пожаротушения приведены в состояние повышенной готовности к тушению лесных пожаров.