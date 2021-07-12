В соответствии с документом, в республике с понедельника приостанавливают работу театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, ансамбли, концертные и выставочные залы.

Ранее распоряжением президента в республике был введен запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, в том числе свадеб и поминальных мероприятий.

За минувшие сутки в Абхазии зарегистрированы пять смертей от коронавируса, их общее число уже достигло 265, а число заразившихся COVID-19 вплотную приблизилось к 19 тыс. человек.

Процесс вакцинации в Абхазии начался 12 мая, однако в четверг, 8 июля, стало известно, что запись на прививки первым компонентом "Спутник V" в Сухуме приостановлена до поступления в страну еще одной партии препарата.