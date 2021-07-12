"Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении. На пути распространения шлейфа населенные пункты отсутствуют", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано.

Для Карымского установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп, по данным МЧС, там нет.

Карымский (высота — 1 тыс. 536 м) — один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.