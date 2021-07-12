Так, на территории "Янган-Тау" планируется создать три комплекса: историко-культурный "Салават Ере", этнографический "Караван-Сарай", геологический музейный "Мечетлино". Общий объем бюджетных средств в рамках проектов оценивается в 700 млн рублей.

В "Торатау" предполагается строительство капитального визит-центра (280 млн рублей). Кроме того, за счет иных источников финансирования планируется создать экотропы с лестницами на шиханы Торатау и Юрактау, некапитальные визит-центры в деревне Макарово-Гумерово, селе Курорта, а также в деревне Таш-Асты.

Основной объем бюджетных инвестиций будет направлен на эти цели уже в 2021 году.

Геопарк "Торатау" расположен на стыке южной части Уральских гор и восточной окраины Восточно-Европейской платформы. Расположенные на территории уникальные геологические объекты представляют научную, историческую, природную ценность. Возраст пород составляет от 1 млрд до 250 млн лет. Главные объекты геопарка — геологический разрез Усолка, шиханы Торатау, Юрактау и Куштау.

Геопарк "Янган-Тау" площадью 1,774 тыс. кв. км расположен на территории Салаватского района Башкирии. На территории расположено десятки геологических объектов, из которых три (разрез Мечетлино, разрез Большая Лука, гора Янгантау) имеют международную, десять — национальную и 21 объект — образовательную значимость. Материальное культурное наследие представлено 32 памятниками археологии (курганы, городище, селища, пещерные стоянки), из них — девять федерального значения,