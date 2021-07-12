«На туристические путевки для участников молодежных проектов организации «Россия – страна возможностей» и общества «Знание» будет направлено 2 млрд рублей. В число тех, кто сможет получить путевку, войдут волонтеры, участники творческих и образовательных конкурсов, финалисты олимпиад. Средства, выделенные из резервного фонда, рассчитаны на 2021 год», — говорится в сообщении.

Как уточняется, распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«За счет этого около 50 тысяч молодых людей смогут отдохнуть в нашей стране уже в этом году. Это будет для них хорошим поощрением, а также поможет развитию внутреннего туризма», – цитирует пресс-служба его выступление на совещании с вице-премьерами 12 июля.

Поручение проработать ряд инициатив, связанных с повышением доступности путешествий по России для школьников и студентов, правительству дал президент РФ Владимир Путин по итогам послания, с которым он обратился к Федеральному Собранию в апреле 2021 года.