"В связи с решением министерства здравоохранения Израиля о включении Республики Беларусь в так называемый красный список с 12 июля (по коронавирусу — ИФ) авиакомпания "Белавиа" сокращает количество рейсов, выполняемых в Израиль", — говорится в сообщении на сайте компании в понедельник.

Рейсы будут выполняться 14 июля, 18 июля, 21 июля, 23 июля 25 июля.

"Установленные министерством здравоохранения правила запрещают выезд израильских граждан и резидентов (за исключением случаев, утвержденных комиссией по исключениям) в страны с максимальным риском. Кроме того, все въезжающие в Израиль из этих стран (любого возраста, включая переболевших коронавирусом и вакцинированных) должны соблюдать карантин (самоизоляцию), следуя указаниям министерства здравоохранения Израиля", — поясняется в сообщении "Белавиа"

Такие меры действуют до 25 июля и будет продлеваться по мере необходимости в соответствии с уровнем заболеваемости в каждой из стран. Помимо Белоруссии Израиль внёс в красный список по коронавирусу Узбекистан, Аргентину, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику и Россию.