Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, всего за шесть месяцев через аэропорты края было отправлено 3,983 млн пассажиров, количество прибывших составило 4,3 млн человек.

Так, пассажиропоток аэропорта Краснодара превысил 2 млн человек (рост в 1,7 раза), Сочи — 4,97 млн пассажиров (рост в 3 раза), Анапы — почти 1 млн человек (рост в 4 раза), Геленджика — 323,4 тыс. (рост в 10 раз).

Аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи входят в группу "Аэродинамика" (прежнее название — "Базэл Аэро"). Последний также контролирует аэропорт Владивостока. В 2020 году вместе эти четыре аэропорта обслужили более 11,4 млн человек (снижение на 13% относительно 2019 года).

Аэропорт "Геленджик", ранее также входивший в "Базэл Аэро", теперь принадлежит банку ВТБ и Таймуразу Боллоеву (основатель пивоваренной компании "Балтика"). Они владеют по 49,5% в уставном капитале.