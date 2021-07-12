"Это серийные выпуски посуды заводов Веджвуда, Споуда, братьев Клюз и Минтона. Именно эти производители оказывали влияние на русскую керамику в XIX веке", — сообщила пресс-служба филиала ГИМ.

Посетителям предоставлена возможность сравнить оригинальные английские изделия и их интерпретации от российских заводов братьев Корниловых, Гарднера, товарищества М. С. Кузнецова.

Гости музея увидят предметы, которые были приобретены в специально для императорских Дворцовой фермы и Баболовского павильона Царского села на заводе Дж. Веджвуда в Англии и Киево-Межигорском казенном фаянсовом заводе, посуду для "среднего класса". На фаянсовых английских тарелках с печатным пейзажным декором изображены виды римского акрополя, итальянской Феррары, Кантонской реки в Китае, а также достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, Киева.

Представлены в Туле и пивные фигурные кувшины "Тоби", воплотившие традиционный образ благодушного англичанина-почитателя эля. "Тоби" был популярнейшим персонажем, его копировали не только заводы Стаффордшира и Йоркшира, но и российские. В витринах с "англичанами" соседствуют кувшины-тоби завода А. М. Миклашевкого в селе Волокитино Черниговской губернии и подмосковных заводов Гарднера (с. Вербилки) и завода Тереховых и Киселевых (с. Речица).

"Процесс взаимовлияния русской и английской культур в последней трети XVIII — середине XIX века получил отражение в таком специфическом явлении русской культуры, как англомания. Особое пристрастие к английскому образу жизни, нравам, привычкам нашло отражение во всех сферах русской культуры и бытовом укладе самых различных слоев общества", — подчеркивается в сообщении.

Выставка продлится до 15 августа.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября прошлого года в рамках празднования 500-летия Тульского кремля. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров.

Музей ежегодно планирует организовывать в Туле по две выставки. На базе филиала также организован ряд просветительских и образовательных программ, в том числе курсы по обществознанию, отечественной истории для школьников.

Исторический музей на Красной площади в Москве — крупнейший музей России. Его фонды хранят более 4,7 млн предметов.