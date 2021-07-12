"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 12 июля, в течение суток 13 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с", — говорится в пресс-релизе.

Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных культур.

Спасатели просят жителей полуострова и туристов воздержаться от выхода в Черное море, отложить походы в горы и лес, на улице держаться подальше от ветхих конструкций и не оставлять машины под деревьями.

Дожди периодически идут в Крыму с начала лета, в частности, от циклона пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район, два человека погибли, один пропал без вести, 58 получили травмы, подтоплены несколько сотен домов, разрушены дороги и мосты. Власти оценивают ущерб в 10 млрд рублей, федеральный центр готовит документы на выделение средств.