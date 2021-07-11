"Сегодня, в ночное время, при подготовке к взлету воздушного судна, следовавшего рейсом Москва — Анталия, один из пассажиров произвел несанкционированное открытие двери с автоматическим выпуском аварийного трапа и его повреждением", — сообщила журналистам Марковская.
По словам представителя СК, воздушное судно было отстранено от полета, все пассажиры вылетели в пункт назначения резервным самолетом.
Следственными органами организована доследственная проверка. Следователи проводят мероприятия по выявлению всех обстоятельств случившегося, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Ранее в СМИ появилась информация об открывшем аварийный люк пассажире из-за духоты в салоне. По информации ряда изданий, пассажиры рейса провели несколько часов в самолете, в котором не работали кондиционеры.