По словам представителя СК, воздушное судно было отстранено от полета, все пассажиры вылетели в пункт назначения резервным самолетом.

Следственными органами организована доследственная проверка. Следователи проводят мероприятия по выявлению всех обстоятельств случившегося, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Ранее в СМИ появилась информация об открывшем аварийный люк пассажире из-за духоты в салоне. По информации ряда изданий, пассажиры рейса провели несколько часов в самолете, в котором не работали кондиционеры.