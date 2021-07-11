Суханов 11 июля по поручению зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко с рабочим визитом посетил Приморский край, где совместно с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым и главой региона Олегом Кожемяко обсудил развитие туристической инфраструктуры Приморья.

«Приморский край имеет уникальную природу, здесь есть красивые песчаные пляжи, радоновые источники. Также у региона богатая история, много интересных легенд. То есть существует возможность создания круглогодичных курортов пляжной, развлекательной и бальнеологической направленности. Уверен, что данные площадки вызовут большой интерес у частных инвесторов», — приводит слова Суханова пресс-служба «Корпорации Туризм.РФ» .

По его словам, наиболее перспективными для развития туризма являются Хасанский, Лазовский и Партизанский районы Приморья. «Особый интерес представляет остров Русский, где объектом притяжения уже является океанариум. Развивается и территория Дальневосточного федерального университета, на площадке которого ежегодно проходит международный экономический форум. Необходимо развивать и туристическую инфраструктуру в этом месте», — сказал Суханов.

«В рабочем порядке будем обсуждать каждый проект в отдельности, смотреть, какие меры поддержки может предоставить Корпорация и после принимать решение по их реализации в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — добавил он.

Суханов отметил, что при строительстве здесь крупных объектов необходимо использовать комплексный подход, чтобы места притяжения и места размещения были связаны между собой, имели единый архитектурный стиль.

Глава Приморья Олег Кожемяко отметил, что на данных территориях уже сформированы земельные участки под размещение объектов туристической инфраструктуры.

«Мы рассмотрели остров Русский, как якорную точку, интересную и инвесторам, чтобы строить там гостиницы и яхт-клубы. Безусловно, здесь должны быть созданы удобные пляжи, дороги. Это большая работа, но Корпорация «Туризм.РФ» и министерство развития Дальнего Востока будут помогать в этом вопросе. Я думаю, что те порядки, которые сегодня есть и утверждены правительством, существенно повлияют на создание новых туробъектов за счет внесения части платежей со стороны государства в инженерную инфраструктуру, в начальный капитал, чтобы стартовать», – подчеркнул Кожемяко.

По данным министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, Приморье является лидером среди популярных дальневосточных туристических направлений как по турпотоку, так и по инвестиционной активности в туриндустрии. В регионе реализуется более половины из 208 инвестпроектов, получивших статус резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, направленных на создание туристской инфраструктуры и сервисов.

«Необходимо связывать разрозненные туристические магниты комплексными, пакетными программами, что позволит, с одной стороны, построить эффективную логистику и снизить стоимость туров, с другой – привлечет на Дальний Восток больше путешественников», — считает Чекунков.

Акционерное общество «Корпорация Туризм.РФ» создана 18 декабря 2020 года по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для развития туристической инфраструктуры. На данный момент Корпорация заключила соглашения с инвесторами на общую сумму 180 млрд рублей в семи регионах страны: Карелия, Золотое кольцо, Урал, Западная Сибирь, Адыгея, Сочи и Камчатка.