Он пояснил, что на теплоходе находилось более 500 человек. Были отмечены массовые скопления людей, при этом ПЦР-тесты и QR-коды не проверялись.

Организаторам концерта грозит ответственность по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). Размер штрафа — 300 тыс. руб. Если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека, эта сумма может вырасти до 1 млн руб. Кроме того, деятельность организаторов могут приостановить на срок до 90 суток.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем — декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии — более 9 тыс. случаев.