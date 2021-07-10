По данным следствия, днем 10 июля пассажирское маломерное судно, принадлежащее мужчине 1959 года рождения, вышло из яхт-клуба "Балтиец" и в акватории Дудергофского канала со стороны Финского залива врезалось в набережную в месте расположения металлического заграждения.

На борту находились девять пассажиров, трое из них — дети. По данным Следственного комитета России, в результате инцидента они оказались в воде, получили травмы и переломы; один из мужчин находится в состоянии клинической смерти. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.

По предварительной информации, взрослые пассажиры находились на судне в алкогольном опьянении, отмечается в сообщении.