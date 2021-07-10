"Сочи готов принять на отдых детей из Челябинской области , пострадавшей от пожара, у нас на территории курорта несколько специализированных здравниц для отдыха и оздоровления детей", — сказал журналистам мэр Сочи Алексей Копайгородский в субботу.

Он отметил, что санаторно-курортный комплекс города располает всем необходимым для отдыха и лечения детей.

"Организуем им не только купание в море и санаторно -курортное лечение , но и интересную экскурсионную программу", — подчеркнул градоначальник.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил организовать отдых на Чёрном море для детей из пострадавшего из -за пожаров района Челябинской области.