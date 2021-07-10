"Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ", — сообщила администрация региона.

Ранее власти края разрешили отелям и санаториям принимать с 1 августа невакцинированных гостей при условии, что в течение трех дней они сделают прививку от коронавирусной инфекции. Обязательным условием является отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения). В случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь в наличии справку о медицинском отводе.

Обращаться в прививочный пункт необходимо самостоятельно, отмечается в сообщении. В отелях и санаториях на курортах откроют дополнительные пункты вакцинации.

Власти напомнили о правилах въезда на курорты Кубани, действующие с 1 июля: медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала госуслуг — для туристов, со дня выздоровления которых прошло не более 6 месяцев до заселения, отрицательный результат ПЦР-теста ( в том числе несовершеннолетним от 15 до 18 лет), сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа.

По данным федерального оперативного штаба на 9 июля, в Краснодарском крае выявлено 53 тыс. 748 случаев заражения COVID-19, 45 тыс. 884 человек выздоровели, 3 тыс. 618 умерли.