В частности, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора с 12 июля вводится ограничения по количеству зрителей на массовых, спортивных мероприятиях, а также в кинотеатрах до 50% от заполняемости площадок. Рестораны и кафе смогут работать до 23:00, все остальное время — обслуживать навынос.

С 8 августа при посещении спортобъектов, ресторанов и кафе, заведений культуры необходимо будет предъявлять QR-код привитого, переболевшего или ПЦР-тест.

В том числе для заселения в санатории, гостиницы и турбазы необходимо будет предъявить один из перечисленных документов: сертификат о сделанной прививке (оба компонента вакцины), ПЦР с отрицательным результатом (с давностью сдачи анализа не более трех дней до вселения) или справку о перенесенном заболевании COVID-19 — со дня выздоровления должно пройти не более шести месяцев.

Кроме того, дополнительно будет увеличен и коечный фонд до 1,6 тыс. мест.

По данным оперативного штаба региона, в Астраханской области зарегистрировано 37,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 208 за последние сутки.