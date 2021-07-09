По данным управления, работники санатория не были обеспечены масками, перед началом работы у них не проверяли температуру. В самом учреждении не проводится дезинфицирующая обработка поверхностей, отсутствуют бактерицидные рециркуляторы воздуха.

В связи с выявленными нарушениями по ч.2 ст. 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) КоАП РФ было принято решение ограничить работу санатория.

"Судебные приставы Кисловодского городского отделения УФССП России по Ставропольскому краю по решению суда приостановили деятельность санатория на 45 суток за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что помещение здравницы опечатано, вручено предупреждение об уголовной ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

"На протяжении всего установленного судом срока судебные приставы будут проверять исполнение судебного решения", — поясняется в пресс-релизе.

В курортном регионе Кавказские Минеральные Воды расположено более 120 санаторно-курортных учреждений, большинство из них — в Кисловодске и Пятигорске.