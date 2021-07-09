"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и согласно рекомендациям Роспотребнадзора в этом году фестиваль народного творчества "Пестрая поляна" пройдет в заочном формате", — сообщила пресс-служба музея-усадьба "Ясная Поляна" (Тульская область).

IX Международный конкурс-фестиваль народного творчества "Пестрая поляна" был запланирован на 15-19 августа. До конца мая профессиональные мастера лоскутного шитья России и стран зарубежья присылали свои работы для оценки жюри.

По результатам работы жюри будут определены финалисты фестиваля "Пестрая поляна". Все они будут награждены дипломами. Фотографии и описания их работ будут опубликованы на сайте и в социальных сетях музея 15 июля, говорится в сообщении.

Фестиваль "Пестрая поляна" проходит с 2004 года один раз в два года. В среднем он собирает до 200 участников из регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.