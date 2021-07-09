"Первый рейс чартерной программы по маршруту Воронеж — Анталья будет выполнен 13 июля", — говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и субботам на лайнере Boeing 757-200 вместимостью 238 кресел.

Рейс AZUR air из Воронежа в Турцию будет первым в этом направлении после снятия ограничений на авиасообщение между странами, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Воронеж.

Аэропорт Воронежа получил разрешение на возобновление авиасообщения с Турцией с 12 июля в соответствие с решением оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

РФ с 22 июня возобновила авиасообщение с Турцией, ограниченное в апреле из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в этой стране. Такое решение принял правительственный оперштаб по борьбе с COVID-19 по итогам визита в Турцию инспекционной группы из РФ.