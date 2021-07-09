"С помощью лифта можно подняться от поляны Азау до перрона первой очереди канатных дорог. Это лишь первый этап в развитии комфортной безбарьерной среды на курорте", — говорится в сообщении.

Следующим этапом станет возведение на станциях "Кругозор" и "Мир" аналогичных подъемников, которые обеспечат доступ людям с ограниченными возможностями здоровья к канатным дорогам и сервисам. Работы планируется завершить в 2022 году.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье", здесь насчитывается около 15 км трасс различной сложности и семь подъемников.