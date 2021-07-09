В сравнении с "доковидным" периодом (январь-июнь 2019 года) показатель вырос на 65%.

Рост произошёл преимущественно за счет обслуженных пассажиров на внутренних направлениях: услугами аэропорта воспользовались 4,93 млн человек, что втрое больше, чем за тот же период 2020 года, и на 72% — к показателю первого полугодия 2019 года. Наиболее популярными маршрутами по внутренним направлениям стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск.

В сообщении отмечается, что международное авиасообщение по-прежнему осуществляется только с Арменией и Киргизией. Первый рейс в Турцию после пандемии и восстановления международного сообщения запланирован из Сочи на 26 июля.

ГК "Аэродинамика" (прежнее название "Базэл Аэро") объединяет аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи. Последний также контролирует аэропорт Владивостока. В 2020 году вместе эти четыре аэропорта обслужили более 11,4 млн человек (снижение на 13% к 2019 году).

Как сообщалось, аэропорт Сочи в 2020 году сократил пассажиропоток на 4% — до 6,52 млн человек. В текущем году аэропорт планирует увеличить пассажиропоток до рекордных 9,5 млн человек.