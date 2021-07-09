"QR-коды уже сейчас нужны, чтобы попасть в рестораны и другие общественные места в Москве. Не исключаю, что такая же мера будет введена и у нас, если ситуация с заболеваемостью ухудшится", — написал глава региона на своей странице в инстаграме.

Он отметил, что последние дни свердловчане, которые перенесли COVID-19, получают письма с сертификатом иммунизации и QR-кодом.

"Этот код будет действовать в течение полугода после даты вашего выздоровления. Мы пошли на этот шаг ради справедливости: переболевшим в течение шести месяцев не рекомендуется ставить прививку", — подчеркнул Куйвашев.

Кроме того, он пояснил, что QR-коды, которые направили переболевшим коронавирусом в прошлом году, аннулировали. "К сожалению, произошла техническая ошибка, вам необходимо сделать прививку, чтобы их получить", — написал губернатор.

На 9 июля в Свердловской области зарегистрирован 96 тыс. 851 случай коронавируса, 366 из них — за последние сутки. Выздоровели 90 тыс. 206 человек, 3 тыс. 979 пациентов скончались. По данным Свердловскстата, на 1 января 2021 года в Свердловской области проживали порядка 4,29 млн человек.

В июне в регионе начало расти число заболеваний COVID-19. Так, 5 июня за сутки в регионе зафиксировали 95 новых случаев коронавируса, 10 июня — 110, 21 июня — 174, 27 июня — 249. С 4 июля число выявленных за сутки случаев коронавируса превышает 300.