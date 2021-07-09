"26 августа — окончательное завершение иммунизации (для отдельных категорий граждан, согласно постановлению управления Роспотребнадзора по Ростовской области — ИФ). Для бизнеса мы его условно определили на 15 августа, и такая договоренность была достигнута в ходе наших встреч", — сказала Теларова на пресс-конференции в пятницу в ростовском пресс-центре "Интерфакса".

По ее словам, до 15 июля 60-70% сотрудников гостинично-ресторанного бизнеса региона "должны привиться первым компонентом вакцины".

Кроме того, она сообщила, что в настоящее время прорабатывается создание реестра заведений, в которых будет вакцинировано большинство сотрудников, а вход в них будет доступен только определенным категориям лиц.

"Обязательным условием для организаций, включенных в этот реестр, будет являться вакцинация 60-70% сотрудников и обеспечение доступа в эти заведения вакцинированных лиц, которые имеют соответствующие сертификаты, а также лица, имеющие антитела и соответствующее подтверждение. Кроме того, это лица, которые имеют результат ПЦР-теста сроком не менее трех дней", — уточнила Теларова.

Она добавила, что вход в такие заведения будет не при помощи QR-кодов, а при подтверждении прохождения вакцинации соответствующим сертификатом. При отсутствии вакцинации необходимо будет предъявить документ о наличии антител либо результат ПЦР-теста сроком не позднее трех дней.

"(Что касается сроков — ИФ) я думаю, это — третья декада июля", — сказала Теларова.

Заместитель министра экономического развития области Елена Федотова сообщила, что министерство поддерживает вакцинацию сотрудников.

"Главная задача — сохранение здоровья людей, особенно в сфере услуг, в которой люди взаимодействуют. Министерство экономического развития плотно взаимодействует с субъектами туристической отрасли, особенно с ассоциацией отельеров", — сказала Федотова.

Как отметила глава представительства Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО) России в Ростовской области Карина Шатворян, представителям бизнеса необходимо придерживаться одной политики.

"Я могу призвать руководителей предприятий, если есть возможность, отправить в летний период людей в отпуска, чтобы снизить нагрузку по выплате заработной платы. Самое главное для нас — остаться в рабочем состоянии, пусть даже с некоторыми ограничениями и минимальными потерями. Для этого нужно вакцинироваться", — подчеркнула Шатворян.

Представитель Совета ФРИО по работе со СМИ, ресторатор Денис Завалишин, в свою очередь, отметил, что за короткий промежуток времени количество сотрудников гостинично-ресторанного бизнеса, делающих вакцинацию, выросло.

"Я понимаю, в каком количестве люди отправляются на вакцинацию. Это — не десятки, а — сотни людей. На своем предприятии я не встретил никакого сопротивления персонала, люди адекватные, они все понимают. Все прошли вакцинацию в поставленные сроки", — сказал Завалишин.