"Завершилась реконструкция исторического здания выведенной из эксплуатации электростанции ГЭС-2, расположенного на берегу Водоотводного канала в центре Москвы. Здесь планируется создать музейно-образовательный комплекс "Дом культуры "ГЭС-2", — сказал глава стройкомплекса Андрей Бочкарёв.

После реконструкции в здании общей площадью 38,8 тыс. кв.м появилось четыре наземных и два подземных этажа. В музейном комплексе планируется разместить арт-центр с выставочными и концертными залами, библиотеку, книжный магазин, кафе и аудиторию на 350 мест с возможностью трансформирования в концертный зал.

Работы по реконструкции велись за счет инвестора. Архитектурную концепцию реставрации ГЭС-2 разработала международная архитектурная мастерская Renzo Piano Building Workshop под руководством знаменитого итальянского архитектора Ренцо Пиано, автора здания Центра Помпиду в Париже.

В соответствии с проектом, в здании бывшей ГЭС будет создано культурное пространство, а рядом появятся пешеходная зона с мостом через Москву-реку и Водоотводный канал и благоустроенная набережная с березовой рощей и спуском к воде. Пространства вокруг ГЭС станут частью пешеходного маршрута вдоль Москвы-реки.

Центральная электрическая станция городского трамвая (позднее — ГЭС-2 "Мосэнерго") была построена в 1904-1908 гг. по проекту архитектора Василия Башкирова у Малого Каменного моста на берегу Водоотводного канала. В первоначальном виде комплекс электростанции сохранялся до конца 1920-х годов. На протяжении ХХ века облик станции подвергался неоднократным изменениям, пристраивались новые корпуса, технологические помещения, было утрачено декоративное оформление фасадов и остроконечное завершение башенки с часами.

Решение о выводе из эксплуатации ГЭС-2 было принято в 2006 году. В ноябре 2009 года зданию ГЭС-2 был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.

Реализацией проекта культурного кластера на месте ГЭС-2 (комплекс зданий на Болотной набережной, вл.15, корп.1,2,4, стр.6,7,8, и на Берсеневской набережной, вл.16, стр.5 в районе Якиманка) занимается фонд развития современного искусства V-A-C.