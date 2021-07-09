"2020 год продемонстрировал интересную тенденцию – выросла популярность поездок в своем регионе или в ближайшие регионы, так называемый "200 километровый туризм". Существенную долю в нем стал занимать автотуризм. Опрос, проведенный сервисами Работа.ру и СберАвто показал, что 67% семей, в которых есть автомобиль, намерены использовать его как транспортное средство для поездки в отпуск", — сказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

Мусакин подчеркнул, что такая организация отпуска позволяет сэкономить как деньги, так и время, так как 35-40% стоимости любого тура приходится на транспортные расходы, а отдых для автопутешественников может начаться спустя два-три часа, проведенных в дороге. По словам эксперта, все эти факторы позволили загородным отелям успешно провести сезон 2020 года, несмотря на пандемию и ограничительные меры.

"Загрузка номерного фонда прошлым летом составляла не менее 80-82% и была сопоставима с уровнем 2019 года. Сейчас показатель вырос на 7-10 % по сравнению с прошлым годом и достиг 90%. Стабильный спрос на подобный отдых способствует росту цен на него в среднем на 10-15%. Но в итоге для путешественников это более доступный вид отдыха, минимизирующий риски в связи с ковидными ограничениями", — сказал он.