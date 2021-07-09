В сравнении с июнем 2020 года, когда внутренние и зарубежные рейсы из РФ были ограничены из-за COVID-19, пассажиропоток вырос почти в 4 раза.

Группа "Аэрофлот" в июне сократила перевозки примерно на 17% в сравнении с июнем 2019-го, до 4,57 млн пассажиров (без учета перевозок покинувшей группу "Авроры"), следует из данных Росавиации. В частности, авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,11 млн пассажиров, "Победа" — 1,39 млн пассажиров, "Россия" — 1,07 млн пассажиров. В июне 2020-го вся группа перевезла 1,161 млн человек.

Авиакомпания S7 перевезла в прошлом месяце 1,6 млн человек (в июне 2020 года — 677,7 тыс.), "Уральские авиалинии" — 974,9 тыс. (в июне 2020 — 167 тыс.).

Пассажирооборот всех российских авиакомпаний в прошлом месяце составил 23,3 млрд пассажиро-километров (в июне-2020 — 5,45 млрд пассажиро-километров).

Всего за январь-июнь российские авиакомпании перевезли 43,9 млн пассажиров, что на 58% больше, чем за тот же период 2020 года.

Уточненные данные о перевозках Росавиация опубликует в конце этого месяца.