По его информации, ни у кого из первых туристов не был обнаружен коронавирус.

"Ожидается, что около 100 тыс. иностранных туристов посетят Пхукет в третьем квартале 2021 года, что принесет местной экономике доход в 8,9 млрд бат", — сообщает ТАТ.

Пхукет смягчил правила въезда для туристов из стран с низким и средним уровнем распространения коронавируса 1 июля. Они должны пройти полную вакцинацию не менее чем за 14 дней до предполагаемого путешествия. Препарат должен быть одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Детям до 18 лет, путешествующим с привитыми родителями или опекунами, достаточно предъявить отрицательный ПЦР-тест, выданный не ранее чем за 72 часа до вылета. Российские вакцины пока не входят в список разрешенных для въезда, хотя вопрос их признания рассматривается в Минздраве Таиланда и, возможно, будет решен к осени.

Помимо сертификата о вакцинации, туристы должны представить подтверждение оплаты бронирования в сертифицированном отеле. Если продолжительность путешествия не превышает 14 дней, нужно предоставить подтверждение наличия обратного авиабилета и оплаты проживания, а также всех необходимых ПЦР-тестов. Второй ПЦР-тест делается на Пхукете на 6-й или 7-й день, третий тест, при необходимости, на 12-й или 13-й день.

"Одним из обязательных условий открытия направления является вакцинация 70% населения острова. По состоянию на 5 июля 84% жителей Пхукета получили первую дозу вакцины, а 67% вакцинировались полностью", — говорится в сообщении.

В ТАТ отмечают, что 15 июля на тех же условиях откроются острова Самуй, Пханган и Тао в провинции Сураттхани. Вакцинированные туристы, прибывающие на острова Самуи, Пханган и Тао, будут освобождены от прохождения карантина.

"1 сентября планируется открытие маршрута "Краби – больше, чем просто совершенство" (Пхи-Пхи, Нгай и Рейли) или "Пханг-нга лайт" (Кхао Лак и Ко Яо). Кроме того, с сентября планируется запуск прямого сообщения с районами Муанг, Мае Рим, Мае Тан и Дои Тао по схеме "Чарующий Чиангмай", а также с Чонбури — городом Паттайя и районами Банг Ламунг и Саттахип и Бури Рамом (район Муанг и стадион Чанг). Открытие других регионов Таиланда для вакцинированных иностранных туристов запланировано на октябрь", — говорится в сообщении ТАТ.