"Долго время вопрос развития площадки решался. В разные годы в Музыкальной школой имени Римского-Корсакова соседствовали отделение "Сбербанка", филиал Детской филармонии, администрация Исаакиевского собора", — отметил Пиотровский.

По его словам, город испытывает нехватку современных многофункциональных площадок, где были бы представлены разные виды искусства.

Такой мультимедийный центре появится на Думской улице. В ближайшее время будет утверждена его концепция и начнутся ремонтно-реставрационные работы. Здание будет закреплено за центром музыкальной культуры "Чайковский".

6 сентября для посещения будет открыта Думская башня. "В этот день мы отметим 30-летие со дня переименования нашего города в Санкт-Петербург. И в качестве подарка петербуржцы и туристы смогут полюбоваться великолепным видом с уникальной доминанты в самом сердце города", — говорится в сообщении.

В пресс-службе комитета по культуре "Интерфаксу" уточнили, что музыкальная школа останется в своих стенах. "Реставрация коснется соседних помещений", — уточнил собеседник.

Думская башня — часть комплекса зданий Городской думы, памятника архитектуры федерального значения. Ее высота 47,5 м.