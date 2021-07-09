"Ограничений мы с такой вакцинацией точно избежим. Главное, чтобы этот злосчастный коронавирус дальше не мутировал", — сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

По словам главы региона, в день от коронавируса прививаются 50-55 тыс. человек.

С 24 июня в Подмосковье действуют ограничения на заселение в гостиницы: в случае размещения постояльцев на срок от трех суток, заселение возможно при предъявлении одного из документов: QR-кода о вакцинации, результата ПЦР-анализа, сделанного не ранее позднее чем за 72 часа или документа, подтверждающего перенесенный COVID-19 не более чем полгода назад.

Также в Подмосковье с 28 июня посещать кафе и рестораны можно при предъявлении QR-кода о сделанной прививке, при этом ограничение не распространяется на летние веранды, где на площади 3 кв. м может находиться только один посетитель, и услуги доставки.

Кроме того, действуют ограничения на массовые мероприятия.