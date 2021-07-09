"С 1 августа мы будем вынуждены расстаться с местными сотрудниками, многие из которых проработали в нашем посольстве много лет", — сказал Салливан в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

По словам дипломата, "таким образом, после 1 августа численность штата нашего посольства США в Москве будет составлять одну десятую от того, что было пять лет назад, в 2016 году".

"В 2016 году в нашем диппредставительстве работало 1200 человек, после 1 августа останется 120 человек", — пояснил он.

Салливан отметил, что сейчас в диалоге Москвы и Вашингтона "начинается самая тяжелая работа — как в сфере основных политических вопросов, таких как диалог по стратегической стабильности, так и в сфере обсуждения кибербезопасности или темы консульских услуг и выдачи посольством США неиммиграционных виз".

"Это вопрос, который непосредственно касается обычных россиян, обычных американцев, вопрос, который затрагивает работающие в России американские компании", — добавил он.

Салливан также сообщил, что он и его коллеги в государственном департаменте "несколько раз обсуждали с высокопоставленными представителями российского правительства наши дипломатические отношения и статус наших диппредставительств: диппредставительства США в России и диппредставительства России в США".

"После возвращения из Вашингтона у меня было несколько встреч, и они были продуктивными. Встречи продолжатся", — заявил американский посол.

Как сообщалось, Соединенные Штаты должны выполнить требование российских властей о запрете найма иностранцев в дипломатических учреждениях в России до 1 августа текущего года.

23 апреля президент Владимир Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Указ, в частности, запрещает дипмиссиям таких государств нанимать россиян. Перечень недружественных государств позднее был утвержден распоряжением правительства РФ, в него вошли США и Чехия.

В соответствии с распоряжением, посольство США не сможет заключать трудовые договоры с гражданами третьих стран, находящимися на территории России.

В свою очередь, в посольстве США заявили, что в связи с этим запретом дипмиссия практически перестанет оказывать консульские услуги, за исключением экстренных случаев с гражданами США и экстренной выдачи виз россиянам, когда речь идет о жизни и смерти или истекает срок действия иммиграционной визы.

Выдача неиммиграционных виз для недипломатов будет прекращена, предупредило посольство. Кроме того, в обозримом будущем посольство в Москве не возобновит оказание стандартных нотариальных услуг, замену паспортов США и выдачу других документов согражданам. Американцам с просроченными визами дипломаты рекомендовали покинуть Россию до 15 июня, либо начать оформлять новую визу через российское МВД.

Между тем, комментируя в пятницу в своем телеграм-канале заявление Салливана о численном составе посольства США с 1 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: "А сотрудников, которые могли бы заниматься визовыми вопросами, среди них так и нет?".