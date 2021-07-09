По его словам, будет разработана региональная целевая программа, в рамках которой проблемы музеев мы сможем решать уже не от случая к случаю, а в плановом порядке, с соответствующим финансированием.

"Я дам поручение Минфину региона предусмотреть дополнительные средства на реализацию мероприятий новой подпрограммы на 2022 год и плановый период", — отметил глава региона.

Любимов также сообщил, что правительство области постарается использовать все возможности, чтобы войти в максимальное количество федеральных программ и получить дополнительное бюджетное финансирование. Кроме того, Рязанская область планирует активно использовать возможности, которые по инициативе президента РФ будут предоставлены в рамках нацпроекта "Культура", где появится отдельное направление работы по поддержке муниципальных музеев.

Как добавил губернатор, важно обеспечить условия для эффективного развития музеев и правительство региона будет всячески этому содействовать.