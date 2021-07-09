"Решение об обязательной вакцинации некоторых групп населения также продолжает работать. Сегодня уже отчиталось 7 тыс. предприятий о прохождении первого этапа вакцинации первым компонентом", — сказал мэр на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом в пятницу.

Он добавил, что за последние несколько недель столичные власти выдали около 3 млн QR-кодов гражданам для посещения ресторанов и кафе. По словам Собянина, горожане в сутки запрашивают около четверти миллиона электронных кодов. "Эта система, конечно, не идеальна, но, тем не менее, заработала. Она дает свои результаты", — подчеркнул мэр.