"Временно приостанавливается посещение экскурсионно-туристических объектов и оказание рекреационных услуг с 9 июля на неопределенный срок", — говорится в сообщении.

Уточняется, что такое решение администрация приняла в связи с ухудшением пожарной обстановки на территории нацпарка, действующим режимом ЧС на территории Якутии, а также с установлением чрезвычайной (5 класс) степени пожарной опасности на территории Хангаласского района.

Ранее сообщалось, что на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров.

Всего на территории региона тушат 89 лесных пожаров общей площадью 397,806 тыс. га.

В 2020 году площадь лесных пожаров в Якутии составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию.

Ленские столбы — геологическое образование площадью 1,2 млн га на берегу реки Лена примерно в 100 км от города Покровска. Это причудливые скалы из известняка высотой до 100 м. В районе парка были обнаружены останки мамонтов, бизонов, шерстистого носорога. В 2012 году парк "Ленские столбы" был включен в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.