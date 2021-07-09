"Сейчас на курортах работают 74 прививочных пункта. Чтобы у каждого отдыхающего была возможность привиться в крае — откроем дополнительные пункты вакцинации в отелях и санаториях", — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

24 июня губернатор сообщал, что отели Кубани с 1 июля будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию. С 1 августа эта мера будет ужесточена: отельеры смогут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кондратьев объяснил эти решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

Однако в пятницу он уточнил, что Кубань с 1 августа будет принимать отдыхающих с отрицательным ПЦР-тестом, готовых привиться в течение трех дней.

По данным федерального оперативного штаба на 9 июля, в Краснодарском крае выявлено 53 тыс. 748 случаев заражения COVID-19, 45 тыс. 884 человек выздоровели, 3 тыс. 618 умерли.