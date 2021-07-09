Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу сообщил, что с 1 августа в отели региона можно будет заселяться не только с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном коронавирусе, но и с ПЦР-тестом. Но последний вариант – только при условии, если затем в течение трех дней турист сделает прививку

"То, что разрешили въезд с ПЦР-тестами, — хорошо. Именно этого добивались и Ростуризм, и Российский союз туриндустрии. Но условие обязательной вакцинации в течение трех дней после приезда незаконно. Вакцинация у нас добровольная, о чем, в том числе, неоднократно говорил президент Владимир Путин. Ни туроператоры, ни гостиницы, ни санатории не вправе требовать от своих клиентов обязательной вакцинации", — сказала Тюрина порталу "Интерфакс-Туризм".

Она добавила, что после того, как ввели требование о размещении в гостиницах Кубани с 1 августа только по предъявлении сертификатов о вакцинации, начались массовые аннуляции туров, а продажи резко сократились.

"Люди отказываются ехать, потому что не хотят прививаться, опасаясь последствий, побочных реакций. Думаю, это отпугнет даже тех, кто готов был сначала отдохнуть, а потом привиться", — подчеркнула она.

В компании "Интурист" также считают, что нововведение не повлияет на восстановление спроса.

"К возможности заселения с ПЦР-тестам туристы отнеслись бы с пониманием, так как многие уже привыкли к их необходимости. Но введение требования о прививке помешает восстановлению спроса. Дело в том, что если турист пройдет первую фазу вакцинации на Кубани, то вторую нужно делать там, где делал первую, поэтому считаем, что количество готовых ехать при условии последующей прививки будет не большим", — сообщили в пресс-службе туроператора.

Губернатор Кондратьев также заявил в пятницу, что вакциной туристов обеспечат. Регион обратился к федеральным властям с просьбой выделить дополнительно 300 тыс. доз.

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