"Дополнительные ограничительные меры в некоторых регионах практически остановили продажи экскурсионных туров по России. Например, в Калининградской области ввели запрет на автобусные экскурсии без прививки или ПЦР-теста. В результате даже если у туристов есть ПЦР-тест в начале недельного экскурсионного тура, через три дня срок его действия истечет, и им придется метаться по городу в поисках лаборатории, где сделают новый", — рассказала она.

По словам Тюриной, серьезно пострадали от ограничений межрегиональные туры по Золотому кольцу.

"Даже если одна область на Золотом кольце вводит новые ограничения, а соседняя нет, то все равно страдает весь маршрут. Исключить из тура какие-то регионы можно, например, Ивановскую область, а какие-то нельзя – теряется смысл поездки. В результате спрос падает не столько от уже введенных ограничений, сколько от ожидания новых. Туры по Золотому кольцу сейчас продаются вдвое хуже, чем в начале июня", — сообщила представитель РСТ.

Она отметила, что туристы едут в основном туда, где нет ограничений. А в тех регионах, где они вводятся, аннулируют туры и не покупают новые. Это, например, Калининградская область и Карелия.

"Но даже там, где продажи есть, их глубина заметно снизилась. Пострадал осенний этап программы кешбэка. Обычно в это время активно бронируют ноябрьские праздники, в этом году они попадают на акцию кешбэка, но продаж нет. По предварительным оценкам по итогам лета снижение продаж у туроператоров составит порядка 30% по сравнению с 2019 годом", — сообщила Тюрина.

Очередная распродажа туров по России с кешбэком проходит с 16 июня по 31 июля. Отправиться в путешествие в рамках акции можно в сентябре-декабре.

В последние недели большинство регионов РФ ввели те или иные антикоронавирусные ограничения для местных жителей и туристов. Чаще всего это требования о ПЦР-тестах или сертификатов о прививке при заселении в отели, QR-коды для посещения ресторанов, музеев и других объектов, ограничения на проведения массовых мероприятий и другие.