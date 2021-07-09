"С 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения. Вакциной мы обеспечим. Уже направили письмо на уровень федерации с просьбой выделить дополнительно 300 тысяч доз вакцины. Решение поддержала и главный санитарный врач края Мария Потемкина", — написал Кондратьев в телеграм-канале.

Он отметил, что 5 июля в Краснодарском крае зафиксировано 214 новых случаев заражения COVID-19 — это максимум за все время с начала пандемии. В настоящий момент гостей заселяют только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.

24 июня Кондратьев сообщал, что отели Кубани с 1 июля будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию. С 1 августа эта мера будет ужесточена: отельеры смогут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кондратьев объяснил эти решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

По данным федерального оперативного штаба на четверг, в Краснодарском крае выявлено 53 тыс. 534 случаев заражения COVID-19, 45 тыс. 825 человек выздоровели, 3 тыс. 595 умерли.