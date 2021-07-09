"На месте работает спецтехника, подвозятся материалы для восстановительных работ. Во время обследования специалисты выявили, что сильным течением паводковых вод размыто основание моста и сломана монолитная часть настила его проезжей части", — сказал сотрудник центра.

По его словам, обслуживание туристов Нижне-Архызского историко-архитектурного и археологического комплекса временно приостановлено до завершения работ.

Как сообщалось, в четверг группа из 45 туристов, в том числе шестерых детей, застряла из-за размытой ливнями автопереправы на реке Подорванка на территории Нижне-Архызского историко-архитектурного и археологического комплекса в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали туристов через реку. В результате происшествия никто не пострадал.

Прокуратура КЧР начала проверку по факту в связи с повреждением переправы через реку.