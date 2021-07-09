"С 9 июля по 6 августа приостановлены любые культурные, спортивные, физкультурные, зрелищные, деловые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия, в том числе на открытом воздухе. Их можно проводить в дистанционном режиме", — сказано в сообщении.

До 6 августа также не будут работать ночные клубы, детские игровые комнаты, досуговые заведения. Исключение сделано для кинотеатров, библиотек, театров, домов культуры и музеев при условии 50% заполняемости.

Работа общепита ограничена с 21:00 до 6:00, в другое время обслуживание только на вынос.

В торговых центрах и на рынках предписано следить за тем, чтобы на одном квадратном метре свободной площади находился только один человек. Собственники и арендаторы должны установить предельную численность и предупреждать об этом посетителей с помощью информационных стендов и громкой связи.

Работа СПА-салонов, парикмахерских, бань и саун разрешена при 50% загрузке. То же требование для предприятий бытовых услуг.

Также сообщается, что работодатели переведут на дистанционный режим работы или отправят в оплачиваемые отпуска возрастных и беременных сотрудников. Все собрания и планерки будут дистанционными.

Людям старше 65 лет и беременным, которые не прошли вакцинацию, предписан режим самоизоляции.

По данным за 8 июля в регионе за сутки прибавилось еще 332 пациента с коронавирусом. Общее число заразившихся приближается к 50 тыс. Умерли 957 человек. Вакцинировано первым компонентом почти 214 тыс. жителей, обоими — почти 170 тыс. Всего в Забайкалье проживает около 1 млн человек.