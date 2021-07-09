"С 12 июля в республике будет снят режим всеобщей самоизоляции, за исключением Кабанского района", — говорится в сообщении.

При этом в республике сохраняется запрет на массовые мероприятия с очным участием и остаются ограничения по режиму работы организаций.

"Две недели самоизоляции снизили показатели заболеваемости, но говорить о стабилизации ситуации рано. Главное, нам удалось создать резерв коек, разгрузить первичное звено здравоохранения, уменьшилось количество госпитализируемых. Но тенденции заболеваемости остаются тревожными. Поэтому ослаблять профилактику нельзя, борьба с вирусом продолжается в таком же режиме", — сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

В регионе отмечается общее снижение случаев заражения коронавирусом на 10%. На 25% снизился показатель заболеваемости у подростков 15-17 лет. В 1,2 раза меньше стали болеть работающие жители Бурятии.

С 12 июля возобновят работу кафе и рестораны, за исключением тех, что находятся в торговых центрах. Там фуд-корт будет работать на вынос и доставку. Общепит будет доступен до 22:00 при рассадке не более четырех человек за столом, без учета детей.

Сами торговые центры тоже будут открыты не дольше чем до 22:00. Детей до 14 лет без сопровождения взрослых туда не допустят.

Магазины непродовольственной торговли и организации сферы услуг тоже возобновят работу. Но их загрузка не должна быть более 50%. Такое же требование для библиотек.

Музеи и выставки разрешено посещать либо в индивидуальном порядке, либо группой не более 10 человек. Детские сады тоже откроются. Вопрос о работе оздоровительных лагерей пока отложен.

Попасть в бассейн, фитнес-зал, заселиться в отель в Бурятии возможно только с сертификатом о прививке или отрицательном ПЦР-тесте.

В регионе закрытыми остаются пока детские игровые комнаты и развлекательные центры, аттракционы, ночные клубы с дискотеками. Корпоративы, банкеты и фуршеты тоже проводить нельзя.

Закрыты для посещения кинотеатры и театры. Театры будут открыты только для репетиций.

На дистанционную работу переведены беременные женщины, им предписано соблюдать режим самоизоляции. Не менее трети сотрудников должны работать из дома.

Детям до 14 лет на улице можно находиться только в сопровождении взрослых.