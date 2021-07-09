"Обстоятельства произошедшего выясняются, при выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в четверг группа из 45 туристов, в том числе шестерых детей, застряла из-за размытой ливнями автопереправы на реке Подорванка на территории Нижне-Архызского историко-архитектурного и археологического комплекса в горах Карачаево-Черкесии. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали туристов через реку. В результате происшествия никто не пострадал.