"Штамм "дельта", то, что мы видим на сегодняшний день, — это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран, которые сейчас точно абсолютно показывают, что у них уже до 70-90% имеет место его распространение, ну, и Соединенные штаты", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого выложен в телеграм-канале журналистки.

Так она ответила на вопрос, откуда в основном завозят вариант "дельта" в РФ.

Ранее Попова сообщала, что в июне-начале июля в РФ порядка 66% всех заразившихся болеют вариантом "дельта" COVID-19, остальные — "классическим", то есть "уханьским" штаммом коронавируса, а также "немножечко британского штамма, и штаммы, которые не классифицируются так четко".

Накануне стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила штамм коронавируса AT.1, впервые обнаруженный в России, в список для мониторинга, следует из данных на сайте организации. В список для мониторинга (Alerts for Further Monitoring) ВОЗ включает штаммы COVID-19, когда их мутации предположительно могут менять свойства вируса и в дальнейшем представлять угрозу, но информации для их включения в список штаммов, представляющих интерес (VOI — Variants of Interest), недостаточно. В настоящий момент в список входят 12 вариантов COVID-19, они требуют дальнейшего изучения. "Российский" вариант коронавируса AT.1 был внесен в список 9 июня, следует из новых данных на сайте ВОЗ. Впервые он был зафиксирован в РФ в январе 2021 года.

С мая в России идет рост заболеваемости коронавирусом, а также рост числа смертей от этой инфекции. Эксперты связывают его в том числе с распространением в РФ впервые зафиксированного в Индии нового штамма — "дельта" — коронавируса. Он характеризуется большей заразностью, меньшим инкубационным периодом и несколько другими симптомами, которые выглядят как простое ОРВИ. Так, 23 июня мэр столицы Сергей Собянин заявил, что большинство заболевших COVID-19 в Москве в настоящее время болеют "индийским" штаммом, который привел к росту смертности и числа тяжелых заболеваний.