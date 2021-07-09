"Создание современной инфраструктуры, запуск информационных сервисов для путешественников, совершенствование системы подготовки кадров — мероприятия по этим направлениям вошли в план по реализации Стратегии развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до 2035 года. Всего в план вошло 29 мероприятий. Их реализация повысит туристическую привлекательность СКФО, позитивно скажется на темпах социально-экономического развития макрорегиона", — говорится в сообщении.

Основной задачей документа является повышение качества туристических услуг и создание конкурентоспособных туристических продуктов на Северном Кавказе.

"Этому поможет инвентаризация существующих рекреационных объектов, мероприятия по комплексному обустройству транспортных узлов, разработка программ культурно-познавательного, гастрономического и детско-юношеского туризма. Для удобства туристов будет создан единый календарь событий, а также сформированы специальные разделы на сайте Russia.Travel, посвященные регионам СКФО", — поясняется в пресс-релизе.

Отмечается, что нехватка квалифицированных кадров выступает существенным барьером на пути развития отрасли. Преодолеть его поможет проведение специальных мероприятий по подготовке специалистов в сфере индустрии гостеприимства на территории СКФО, совершенствование учебных программ по направлениям "Туризм", "Гостиничное дело", "Сервис".

Стратегия развития туризма на территории СКФО была одобрена в 2019 году.